Tapão de Will Smith em Chris Rock rende memes; confira

O Oscar 2022 foi marcado pelo tapão dado por Will Smith em Chris Rock no palco da cerimônia na noite deste domingo (27).

O ator não gostou de uma piada feita pelo comediante sobre sua esposa, Jada Smith, e subiu no palco. Em seguida deu um tapão no rosto de Chris que apresentava a cerimônia.

O babado atípico no Oscar deu o que falar e rendeu memes nas redes sociais relembrando as séries “Todo Mundo Odeia o Chris”, de Chris Rock, e “Um Maluco no Pedaço no Pedaço”, de Will.

