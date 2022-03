Oscar2022: Will Smith dá tapa em Chris Rock após piada sobre doença de sua esposa

Will correu para o palco, deu o tapa em Chris, e, da plateia, gritou duas com Cris Rock. "Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca".

Entenda piada que fez Will Smith agredir Chris Rock em cerimônia do #Oscars Humorista comparou Jada Smith, esposa do ator que sofre de alopecia, com protagonista de filme que tem os cabelos raspados. Leia: https://t.co/V8NJlny37n Tradução: @SamPancher pic.twitter.com/RP0UAh6kfa

Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock, neste domingo (27), durante a cerimônia do Oscar 2022, em Los Angeles.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.