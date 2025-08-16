Sophie Turner revela ânsia de vômito por beijar Kit Harington em filme





Sophie Turner que passou por uma experiência nada agradável ao contracenar novamente com Kit Harington, seu colega de Game of Thrones. No terror The Dreadful, ainda sem previsão de estreia no Brasil, os dois vivem um casal — bem diferente da relação de irmãos que tiveram na série como Sansa Stark e Jon Snow.

Em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers, a atriz lembrou do desconforto ao filmar uma cena de beijo com o amigo. "Na primeira cena de beijo, estávamos os dois com ânsia de vômito, foi horrível. Foi péssimo, um momento realmente muito ruim da minha carreira", disse, rindo.

Apesar do constrangimento, foi a própria Sophie quem sugeriu o nome de Kit para o longa, já que também atua como produtora. "Ele respondeu a minha mensagem e disse: 'Eu vou amar, mas vai ser muito esquisito'. Eu fiquei tipo: do que ele está falando? Aí li o roteiro e percebi: é beijo, beijo, cena de sexo, beijo, sexo", contou.

Ela ainda destacou a dificuldade de separar a relação dos personagens que marcaram a TV. "Fiquei tensa, porque ele é o meu irmão. Mas o roteiro é tão bom que ele falou: 'meio que precisamos fazer isso'".