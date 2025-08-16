   Compartilhe este texto

Sophie Turner revela ânsia de vômito por beijar Kit Harington em filme

Por Portal Do Holanda

16/08/2025 18h57 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução Instagram

Sophie Turner que passou por uma experiência nada agradável ao contracenar novamente com Kit Harington, seu colega de Game of Thrones. No terror The Dreadful, ainda sem previsão de estreia no Brasil, os dois vivem um casal — bem diferente da relação de irmãos que tiveram na série como Sansa Stark e Jon Snow.

Em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers, a atriz lembrou do desconforto ao filmar uma cena de beijo com o amigo. "Na primeira cena de beijo, estávamos os dois com ânsia de vômito, foi horrível. Foi péssimo, um momento realmente muito ruim da minha carreira", disse, rindo.

Apesar do constrangimento, foi a própria Sophie quem sugeriu o nome de Kit para o longa, já que também atua como produtora. "Ele respondeu a minha mensagem e disse: 'Eu vou amar, mas vai ser muito esquisito'. Eu fiquei tipo: do que ele está falando? Aí li o roteiro e percebi: é beijo, beijo, cena de sexo, beijo, sexo", contou.

Ela ainda destacou a dificuldade de separar a relação dos personagens que marcaram a TV. "Fiquei tensa, porque ele é o meu irmão. Mas o roteiro é tão bom que ele falou: 'meio que precisamos fazer isso'".

Bastidores da Política - Manaus sem água, empresa continua despreparada para emergências Bastidores da Política
Manaus sem água, empresa continua despreparada para emergências

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução Instagram

16/08/2025

Justiça decide manter Hytalo Santos e marido presos após audiência de custódia

Foto: Reprodução/Instagram

16/08/2025

Diogo Nogueira ficou aliviado ao descobrir que Paolla não é bolsonarista

16/08/2025

Festa de Bruna Marquezine reúne famosos, shows e bolo de cinco andares

Fotos: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews

16/08/2025

Bruna Marquezine celebra 30 anos com festa luxuosa; veja looks de convidados

16/08/2025

Encontro entre Trump e Putin acaba sem sinal de trégua na Ucrânia e outras notícias do dia

Foto: Reprodução/Instagram

16/08/2025

Bruna Marquezine reúne ex e suposto novo affair em festa luxuosa no Rio

Foto: Reprodução/CNN

16/08/2025

Hytalo Santos e marido passam por audiência de custódia após prisão em São Paulo

Foto: Reprodução/Instagram

15/08/2025

Diogo Nogueira reage a rumores de harmonização após transplante capilar

15/08/2025

Na Band, Leo Dias escolhe ex-BBBs para apresentar 'Melhor da Tarde' com ele

Foto: Reprodução/TV Globo

15/08/2025

Felca passou um ano investigando caso Hytalo Santos e revela detalhes no Altas Horas

Foto: Reprodução/Instagram

15/08/2025

Gabigol e Rafaella Santos planejam casamento e gravidez ainda neste ano

Foto: Reprodução Instagram

15/08/2025

Festão de aniversário de Bruna Marquezine ocorre hoje no Rio

Foto: Reprodução

15/08/2025

Polícia suspeita que Hytalo Santos e o marido planejavam fugir; saiba detalhes

Foto: Reprodução Instagram

15/08/2025

Felca fala sobre denúncia contra Hytalo Santos em entrevista ao Fantástico

15/08/2025

Hytalo Santos chega algemado à delegacia; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

15/08/2025

Defesa de Hytalo Santos se pronuncia após prisão

15/08/2025

Veja local onde Hytalo Santos foi encontrado e preso em São Paulo; vídeo

15/08/2025

Veja momento em que Hytalo Santos e o marido são presos em São Paulo; vídeo

Foto: Divulgação

15/08/2025

Hytalo Santos é preso em São Paulo suspeito de exploração de menores

15/08/2025

Bell Marques passa mal durante corrida; vídeo

15/08/2025

Executivo quer evitar ampliação do custo das medidas contra o tarifaço no Congresso e outras notícias do dia

Foto: Reprodução/Instagram

14/08/2025

Amigos de Virgínia curtem post sobre rumores de affair de Zé Felipe

Foto: Reprodução/Instagram

14/08/2025

Zé Felipe ficou com influenciadora sósia de Virgínia, diz programa; fotos

Foto: Reprodução

14/08/2025

Globo prepara canal para concorrer com CazéTV e contrata Bruno Formiga

Foto: Reprodução Instagram

14/08/2025

Namorada de Belo consegue guarda do filho após briga com o ex

Foto: Reprodução Instagram

14/08/2025

Esposa de Faustão fala sobre estado de saúde do apresentador

14/08/2025

Noiva de Oruam relata primeira visita ao rapper na prisão

14/08/2025

Policiais encontraram casa de Hytalo Santos vazia e com máquina de lavar ligada; vídeos

Foto: Reprodução

14/08/2025

Poze do Rodo é liberado pela Justiça para voltar a fazer shows fora do Rio


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!