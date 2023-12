Sophie Turner assume romance com aristocrata e é acusada de trair Joe Jonas

NEW Sophie Turner and Peregrine Pearson out in London together pic.twitter.com/h1AdkM9Ku7 — best of sophie turner (@badpost_sophiet) December 8, 2023

Sophie Turner foi acusada por internautas de trair Joe Jonas após assumir romance com o aristocrata Peregrine Pearson, de 29 anos, considerado pela imprensa britânica como 'o solteiro mais cobiçado da Grã-Betânha'.

A atriz famosa por Game of Thrones foi clicada pela primeira vez com o novo affair em outubro, cerca de 1 mês depois de anunciar o divórcio de Joe Jonas. Os dois voltaram nesta semana a serem clicados em um passeio romântico nas ruas de Londres, na Inglaterra. Sophie parecia feliz, trocando beijos e sorrisos com o novo amado.

Infidelidade? Internautas começaram a especular que o casal já estivesse junto antes mesmo do fim de seus relacionamentos. Isso porque Pearson terminou o namoro com a Princesa Maria-Olympia da Grécia e Dinamarca no mesmo mês em que Sophie Turner se separou de Joe Jonas, e ainda veio à tona uma foto dos dois juntos em agosto, em um bar em Birmingham, na Inglaterra, época em que ela estava gravando uma série no local e Joe Jonas estava em turnê pelos Estados Unidos com os Jonas Brothers. E segundo rumores, Joe Jonas teria colocado um fim ao casamento com Sophie devido ao jeito festeiro que a atriz estava tendo nos últimos tempos.

Quem? O aristocrata é herdeiro de Michael Pearson, o 4º Visconde Cowdray. A família tem uma fortuna avaliada em £ 224 milhões (equivalente a R$ 1,3 bilhão no câmbio atual).