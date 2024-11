Sophie Charlotte e Xamã surgem como Mortícia e Gomes no Halloween; fotos

Sophie homenageou Xamã nessa quarta-feira (30), dia do aniversário de 34 anos do cantor. “Hoje é seu aniversário, Xamã, escorpiano nato… meu namorado lindo! E eu te desejo tudo de mais belo que essa vida tem para oferecer! Que cada dia seja único e poderoso, repleto de risadas e conquistas! Te amo muito! Feliz aniversário”, escreveu a atriz.

O casal apaixonado se vestiu de Mortícia e Gomes em uma festa e compartilhou os cliques no Instagram. O filho da atriz com Daniel de Oliveira, Otto, de 8 anos, também esteve presente, fantasiado de Ghost Face.

