Snoop Dogg posta vídeo de influencer de Manaus, Ruivinha de Marte

Do Coroado para o mundo! Sucesso no TikTok e Instagram, Ruivinha de Marte protagonizou um post no perfil de ninguém menos que Snoop Dogg nesta quinta-feira, .

O rapper estadunidense publicou um vídeo das famosas dancinhas da influencer de Manaus, ao lado do Cremosinho, humorista natural do Rio Grande do Norte também famoso nas redes sociais.

O vídeo no Instagram de Snoop Dogg teve mais de 7 milhões de visualizações e 778 mil curtidas até o momento.