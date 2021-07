Thiago Maia sela vitória do Fla com dancinha de influencer de Manaus, Ruivinha de Marte

Thiago Maia selou a vitória do Flamengo na noite desta quinta-feira (1º) no seu segundo jogo após sete meses se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, e comemorou fazendo a dancinha viral da influenciadora de Manaus, Ruivinha de Marte.

A dancinha do Thiago Maia... Gol do volante selou a vitória do Flamengo diante do Cuiabá nos acréscimos https://t.co/vykBVJQw2h pic.twitter.com/cXo9AcMx8H — ge (@geglobo) July 2, 2021

Com isso, o Flamengo fechou com 2 a 0 sobre o Cuiabá na Arena Pantanal. Foi o primeiro gol do jogador roraimense desde a contusão. Ele foi chamado pelo técnico Rogério Ceni aos 10 minutos do segundo tempo após Diego torcer o joelho.

MUITO BEM-VINDO DE VOLTA, THIAGO MAIA!



Se liga no gol do @tmaia29 com a narração de @rafa_penido! pic.twitter.com/mBmeTWJmSX — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) July 2, 2021

Nascida no município de Urucará, Ruivinha de Marte é moradora do bairro Coroado, em Manaus. Famosa também no TikTok onde acumula mais de 6 milhões de seguidores com seus vídeos engraçados de dancinhas desengonçadas, ela está cada vez mais famosa fora no Brasil, além de se lançar como cantora. Ruivinha já alcançou, até agora, 3,6 milhões de seguidores no Instagram.