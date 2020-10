Sikêra Jr. é denunciado no MP por associar Xuxa à pedofilia

Sikêra Jr. foi denunciado por LGBTfobia no Ministério Público de São Paulo após o ataque feito a Xuxa Meneghel durante o “Alerta Nacional” da última sexta-feira, em que acusou a apresentadora de pedofilia e apologia às drogas, por publicar um livro infantil sobre uma bebê que tinha duas mães.

“Sikêra Jr ataca brutalmente e de forma homofóbica Xuxa Meneghel. O tal apresentador abusa de um trecho do livro da apresentadora de forma desproporcional, LGBTIfóbico e ilegal para disseminar ódio em rede nacional de televisão contra a população LGBTI+. A passagem do livro fala do amor entre duas mães lésbicas que se amam”, afirmou o autor da denúncia, o ativista dos direitos da população LGBTQI+ Agripino Magalhães.

O apresentador da RedeTV!, já foi condenado por transfobia ao dizer que a modelo Viviany Bebelony fazia parte de uma “raça desgraçada”. Viviany é trans e interpretou Jesus Cristo durante a Parade LGBTQI+ de São Paulo em 2015. Em seu programa, Sikêra relacionou a imagem da modelo com um crime cometido por um casal de mulheres lésbicas.

Neste ano, Sikêra publicou uma postagem transfóbica em suas redes sociais, e foi fortemente criticado por ativistas, removendo a postagem em seguida.