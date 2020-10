Sikêra Jr acusa Xuxa de pedofilia e apologia às drogas

Sikêra Jr. usou 10 minutos do tempo do "Alerta Nacional" na sexta-feira para fazer um forte ataque contra Xuxa Meneghel. O apresentador acusou a veterana de ser "pedófila" e de fazer apologia às drogas por conta do livro lançado recentemente por Xuxa, o "Maya, o Bebê Arco-Íris".



O livro conta a história de uma bebê que é criada por duas mães. Por isso, Sikêra disparou ofensas homofóbicas, afirmando: "A que se diz rainha. A que vai lançar um livro LGBT para crianças. Cuidado com teu filho, cuidado com tua filha". "A mesma que fez um filme nua com uma criança de 12 anos. Ex-rainha, eu quero dizer para você que pedofilia é crime e não prescreve".Ele disparou, ainda, que o livro pretende "levar a criançada para a safadeza, putaria e suruba".Sikêra também comenta uma entrevista dada pela famosa, em que Xuxa disse que a filha, Sasha Meneghel, usa maconha e que já ofereceu a ela. "Tua filha dizendo que ofereceu maconha para tu. Apologia às drogas também é crime, ex-rainha".

Com isso, Xuxa usou o Instagram para publicar um vídeo de Sikêra fazendo piada com zoofilia.

Antes das críticas de Sikêra, Xuxa já havia antecipado o tipo de críticas: "Meu BB arco-íris tá chegando nesse mundão tão necessitado de amor. Sei que esse livro não é só pra baixinhos e sim pro mundo. Sei que muitos, sem ler, vão querer criticar, mas ela só quer colocar música , sorriso e alegria na vida de quem sabe que Deus é amor".