Sertanejo é flagrado fazendo sexo em piscina em plena luz do dia

O vídeo foi gravado por câmeras de segurança no início do ano durante uma viagem em família. Ao colunista, o cantor afirmou que suspeita de quem tenha vazado a filmagem.

O sertanejo Raphael Soares, da dupla com Léo, foi flagrado fazendo sexo em uma piscina ao ar livre com uma influenciadora, em plena luz do dia. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

