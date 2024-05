Saiba quem é a mulher de 60 anos que pode fazer história no Miss Universo

Nascida em 27 de novembro de 1963, Alejandra é advogada, jornalista e modelo, trabalhando na assessoria jurídica de um hospital em La Plata. Solteira e sem filhos, vive com suas gatas, Fermina e Paquita. Alejandra afirmou que participar do concurso representa um novo paradigma nos concursos de beleza.

Uma mulher de 60 anos pode fazer história caso seja classificada para disputar o Miss Universo. Alejandra Marisa Rodríguez, de 60 anos, que foi coroada Miss Buenos Aires em abril, competirá com 27 mulheres mais jovens no Miss Argentina, no próximo sábado (25), em Buenos Aires.

