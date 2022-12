Saiba quem é MC Pipokinha, famosa por danças com simulação de sexo

Viralizando nas redes sociais com suas danças enlouquecidamente sensuais, com direito a simulação de sexo no palco com várias poses ousadas e até bizarras, MC Pipokinha vem chamando muita atenção dos internautas.

]Cantora de funk proibidão, seu nome natural é Helena, sendo conhecida como "Rainha da Putar***". Pipokinha é natural de Santa Catarina e aos 24 anos, afirma que já comprou 4 casas com os seus ganhos.

às vezes me pego pensando nesse vídeo do show da mc pipokinhapic.twitter.com/UBneF0yJVF — daniel (@daneldix) December 14, 2022



​Ela sonha em fazer um feat com Anitta, a quem considera "a melhor do mundo". A artista tem hits como "Bota na Pipokinha", "Tira as Crianças da Sala" e "Eu Sou a Pipokinha".

Pipokinha x Helena --- A cantora criou uma separação da sua vida pessoal e artística, e não costuma publicar nada sobre a vida pessoal nos perfis públicos nas redes sociais.



​Fotos e vídeos íntimos --- A cantora também consegue um lucro extra com nudes e vídeos sensuais na plataforma de conteúdo erótico pago Privacy, considerado o OnlyFans brasileiro.

"Eu nunca mais vou morar na rua, eu nunca mais vou morar na casa dos outros de favor. Nunca mais ninguém vai me expulsar de casa, me mandar embora. Eu nunca mais vou ficar na rua, vocês têm noção disso? Tem noção disso?", disse a cantora em entrevista.

Polêmica --- Entre as polêmicas que ela passou a colecionar está o clipe "Funk índio", tirado do ar após denúncias de racismo contra indígenas. O clipe tem pessoas brancas e negras com o rosto pintado usando cocar, tanga e outros adereços indígenas não brasileiros, enquanto a música tem trechos na letra como "mim quer" e "mim vai tomar".

Isso não é tanta novidade para ela, que costuma ser muito denunciada nas redes sociais e volta e meia tem a conta no TikTok e Instagram bloqueadas.

Confira a entrevista da cantora ao Sobre Funk: