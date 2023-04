‘Round 6′ pode ter remake americano dirigido por mesmo diretor de ‘Clube da Luta’

A segunda temporada da série já está em produção, segundo informações do ator Lee Jung-Jae em entrevista ao Ilgan Sports, e as filmagens devem começar em breve. Ainda não há confirmação exata de quando a nova temporadora chegará ao streaming, mas especulações são para 2024.

Os boatos ainda não foram confirmadas pelo serviço de streaming, mas, ainda de acordo com Sneider, a produção seria dirigida por Fincher. O diretor já assinou outras produções da Netlflix, como House of Cards, Mindhunter e Love Death & Robots.

A série sul-coreana Round 6/Squid Game lançada pela Netflix em 2021, pode ganhar remake dirigido por David Fincher, mesmo diretor de Clube da Luta. As informações são do jornalista Jeff Sneider, do podcast The Hot Mic.

