Rodolffo confirma nude vazado com pênis à mostra: ‘não era o meu melhor'

Rodolffo Matthaus confirmou que o nude vazado em fevereiro na internet, durante o seu confinamento no Big Brother Brasil 2021, é dele mesmo.

O dono do hit “Batom de Cereja” confirmou a veracidade do nude nesta quarta-feira (19) em entrevista ao canal de GKay no YouTube. “Fiquei sabendo que rodou um negócio aí pela internet. Era meu, mas aquilo lá não era o meu melhor”, se gabou ele.

Gkay pediu que Rodolffo mostrasse a imagem que lhe faça jus ao público: "Eu, sendo você, soltaria outra para dizer 'gente, na real, é isso", disse.

Na imagem, o sertanejo não mostra o rosto, apenas do pescoço para baixo, segurando o pênis ereto com a mão. Na ocasião ele acabou identificado pelo braço com as tatuagens. Na época, a equipe de Rodolffo não se pronunciou sobre a situação.