Rihanna fará turnê milionária após hiato de 7 anos, diz site

A última vez que Rihanna saiu em turnê foi em 2016 com a 'The ANTI World Tour'. Longe dos palcos há sete anos, Rihanna fez a alegria dos fãs ao se apresentar no Super Bowl 2023 com surra de hits em fevereiro.

Rihanna teria assinado um contrato milionário de quase US$ 39 milhões com a Live Nation para uma turnê mundial e dois novos álbuns, segundo informou o Daily Mail neste domingo (22)

