Ganhadores do Nobel têm dia de 'Taylor Swift da física' no interior de São Paulo.

Martha Medeiros personifica transformação do artesanato em luxo em biografia. 'Do Sertão a Hollywood', de Eliane Trindade, conta como a renda do interior do Brasil virou commodity pelas mãos da designer

Haddad diverge de Gleisi após PT citar 'austericídio fiscal' e vê vida difícil com Congresso e BC. Em debate, presidente do PT defendeu rombo de 1%; ministro fala em luta para aprovar medidas e vê semana decisiva.

Precisamos tirar o pé do acelerador das energias fósseis, diz Marina Silva na COP28. Ministra propõe nova instância de negociação focada no abandono dos combustíveis fósseis.

Reprovação do STF sobe e chega a 38%, e aprovação cai para 27%. Trabalho do Congresso Nacional é considerado ruim ou péssimo por 35%, segundo o Datafolha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reprovação do STF, posse de Milei, Marina Silva na COP28 e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (10).

