Rejeitada por sogra, saiba como é a relação de Bruna Biancardi e Neymar

Bruna Biancardi, que está grávida de Neymar, tem uma relação dividida com a família do craque.

A influencer, que ganhou uma festa de aniversário do namorado há poucos dias, não contou com a presença da sogra no evento. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a relação entre as duas não é a das melhores.

Biancardi é rejeitada por Nadine Gonçalves, que gosta de ser paparicada pelas namoradas do filho. Por outro lado, a influencer ignora a rejeição e finge que não há problemas entre elas.

A jovem também conta com a benção de Neymar pai. “Neymar e Biancardi já tiveram algumas brigas. Ele já fez algumas coisas ruins e, mesmo assim, ela nunca foi para a mídia expor. Isso é o tipo de atitude que o pai de Neymar ama e aprova. Uma mulher com classe”, disse uma fonte à coluna.

O empresário também se dar muito bem com os pais de Bruna e costuma sair com eles para eventos e viagens sem a presença do filho e da nora. Biancardi também se dá muito bem com Mariane, namorada de Neymar pai, o que causaria uma irritação em Nadine.

Rafaella Santos, irmã de Neymar, não se importa com as críticas da mãe à nora, e também se dá muito bem com a cunhada. Assim como Carol Dantas, mãe primogênito do jogador Davi Luca.

Neymar e Bruna estão juntos há quase 2 anos, mas assumiram o namoro em abril do ano passado. O casal teve um término e reataram no final do ano passado.