RedeTV! é acusada de servir comida com larva e barata para funcionários

"Uma pesquisa entre empregados e ex-empregados da emissora encontrou uma diversidade de depoimentos e testemunhos ricos em detalhes das doenças provocadas pela comida ou dos objetos e até mesmo bichos encontrados nos alimentos. Os entrevistados para esse relatório afirmam ter encontrado lagartas, besouros e lesmas na salada, cabelo, pedra no arroz e no feijão, além de caco de vidro"..

Funcionários também relataram passar mal após precisarem comer no famoso bandejão usado pelos que recebem salários mais baixos, e que não podem trazer comida de casa ou comer na lanchonete particular que fica na sede da RedeTV! em Osasco.

Proposta pacífica A associação entregou uma proposta pacífica para resolver a situação com a emissora, que nega as acusações. O restaurante é terceirizado, de responsabilidade da Sapore. Na proposta, as organizações sugerem que a TV ofereça mais um local para alimentação dos funcionários e abra concorrência entre as duas empresas, além de oferecer R$ 29 por dia de ticket alimentação para funcionários, além de pedir que a TV disponibilize pratos de comida a custo de R$ 10 para os trabalhadores que ganham menos —- o que já acontece com emissoras como Band, Record, SBT e Globo.

A RedeTV! está sendo acusada, pelos Sindicatos dos Jornalistas e dos Radialistas de São Paulo, de servir comida com larvas e barata aos funcionários no restaurante da emissora.

