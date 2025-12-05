Anitta sobre pausa em carreira internacional 'afetando minha saúde'; vídeo





Anitta esclareceu aos fãs, nesta sexta-feira (5), que não desistiu da carreira internacional, apenas diminuiu o ritmo para cuidar da saúde física e mental. A cantora disse que a rotina intensa de viagens a deixou esgotada.

Segundo ela, a pausa foi necessária após anos “morando em aeroporto” e quase sem convívio com família e amigos. “Eu não tava dando conta mesmo”, resumiu, explicando que tirou entre um e dois anos para ficar em um ritmo mais tranquilo no Brasil, podendo ficar "pelo menos uma semana no mesmo lugar". Anitta afirmou que voltará com projetos internacionais em 2026, incluindo músicas em outros idiomas, mas sem pressão: “Se eu não der conta, tá tudo certo. Já me sinto muito realizada.”

Mesmo desacelerando, a artista segue como um dos maiores nomes do Brasil no exterior, com feitos históricos como o 1º lugar global do Spotify com Envolver, indicações ao Grammy, parcerias com Madonna e Cardi B e vitórias no VMA.

Novo rosto ---- Após voltar a gerar comentários sobre mudanças no rosto — incluindo rumores de um novo procedimento estético no início de dezembro após ter mexido no rosto em junho — Anitta acabou sendo perguntada por fãs se apareceria mais uma vez com um “novo rosto” em 2026. Em tom de brincadeira, ela respondeu: “Não ia dar tempo de recuperar até 2026. Quem sabe em 2027.”

