Nilton Lins

Anitta explica exclusão de Melody de música: 'não acho respeitoso'

05/12/2025

05/12/2025
Famosos & TV



 Anitta se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a retirada de Melody da faixa 'Fala Quem É', gravada com Marina Sena e Pabllo Vittar. A jovem cantora foi removida do projeto após divulgar, sem autorização, um trecho da música durante participação no "De Frente com Blogueirinha".

Em uma live, Anitta negou desentendimentos pessoais, mas afirmou que Melody não agiu de forma respeitosa e que não houve alinhamento profissional. 

“Vocês tão todos perguntando porque a Melody saiu da música… A música foi gravada há 2 anos e eu queria que fosse um hino com muitas mulheres e tal.”, contou.

“Eu sou muito organizada com esse negócio de feat [parceria], eu não falo a coisa dos outros artistas antes de combinar, acho que tem que ter o combinado (…) Eu tenho essa responsabilidade, esse respeito quando vou gravar alguma coisa com alguém. Não tem problema nenhum só não combina a forma de trabalho mesmo, entendeu?”, explicou Anitta.

“Não tenho nada contra a Melody também, acho que cada um tem seu estilo de trabalho. Tá tudo certo, cada um com seu estilo, é só porque não é o estilo que eu costumo trabalhar (…) Não acho tão respeitoso quando você vai, fala as coisas sem ter esse combinado, não é como eu costumo trabalhar.”, acrescentou.

