Modelo agredida por Babal Guimarães fala pela 1ª vez em vídeo

Karla Lessa se manifestou pela primeira vez nas redes sociais nesta sexta-feira (5) após a repercussão do vídeo em que aparece sendo agredida pelo influenciador Babal Guimarães. As imagens de câmeras de segurança mostraram os dois discutindo e Babal partindo para a violência, puxando o cabelo da mulher, além de dar um tapa e atirar um objeto em sua direção.

No vídeo, Karla afirma: "Esse vídeo que está circulando me expôs de uma forma que nenhuma mulher merece passar por isso. E situações assim deixam marcas, deixam traumas. É algo que nenhum pai, mãe ou filha deveriam ter que ver ou carregar.".

Em seguida, ela diz que os dois não estão mais juntos e tudo o que ela quer agora é privacidade e paz. Karla finalizou agradecendo a todos que mandaram mensagens de carinho: "Isso que me deu força pra levantar a cabeça nesse momento".