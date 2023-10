Rave criada por pai de Alok tem 260 mortos no Iraque

Cerca de 260 corpos foram encontrados no local onde acontecia a rave brasileira Universo Paralelo - criado pelo pai de Alok, Juarez Petrillo - que foi alvo de invasão do Hamas a Israel no último sábado (7). A informação é jornal local Haaretz.

A festa acontecia no distrito sul do país e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. O pai do DJ chegou a postar stories do festival sendo interrompido devido ao bombardeio.

O que é o Universo Paralelo? O festival brasileiro foi criado nos anos 2000 por Juarez, pai de Alok. Ele também é conhecido como DJ Swarup.

O evento se tornou uma das marcas mais conhecidas da música eletrônica brasileira. De 2003 para 2004, saiu do centro-oeste e passou a ser realizada na Bahia, onde acontece até hoje, na praia de Pratigi.

Com edições a cada dois anos, a Universo Paralello é uma rave de música eletrônica, geralmente em locais a céu aberto e afastados. Com sua popularização, o evento começou a acontecer fora do Brasil.

Em agosto deste ano, o perfil do festival anunciou a edição em Israel, marcado para a madrugada se sexta (6) para sábado (7). Diversos brasileiros estavam no evento, que foi alvo do bombardeio.

Ainda no sábado, Alok explicou que o pai apenas licenciou os direitos da marca Universo Paralelo a produtores israelenses, mas ele não havia sido o organizador da festa.