Rapper Orochi fica pendurado em prego ao tentar descer do palco; vídeo

O rapper Orochi virou meme nas redes sociais nesta segunda-feira (21) após viralizar um vídeo em que ele fica preso na estrutura do palco do evento em que se apresentou. O cantor foi um dos destaques do Made in Braza Festival sediado em Curitiba no último sábado.

O vídeo viral registra Orochi saindo do palco pelo espaço lateral, que não tinha escadas. Ao descer, o cantor acabou ficando preso e suspenso no ar. Uma peça do vestuário enganchou na estrutura do palco.

Na rede social, o rapper acabou virando meme após o vídeo viralizar. "Parece até o seu Madruga pendurado no varal", zombou um internauta.