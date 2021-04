Rafaella Santos detona Gabigol em mensagens privadas a fãs

O namoro entre Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., e Gabigol, não terminou da melhor forma, mas os dois - que costumam ser discretos - nunca falaram abertamente sobre o assunto.

Neste domingo (25), no entanto, vazaram supostas mensagens enviadas por Rafaella a um fã-clube, após o mesmo publicar uma foto do jogador do Flamengo.

Na ocasião, Rafaella colocou uma foto de vômito e depois entrou nas mensagens privadas, dizendo os motivos de não querer mais ser vinculada ao ex.

As imagens foram postadas por um perfil de fofocas no Instagram. Rafaella aparece justificando aos fãs o emoji de nojo dado ao jogador. . "Tenho carinho por ele, mesmo ele desrespeitando nosso namoro esse tempo todo! Só quero que parem de me vincular com ele!". "Foi apenas um desabafo meu, um emoji, e não vai mais acontecer. Até porque ele não existe mais pra mim!".