MP pede que Gabigol pague 100 salários mínimos por aglomeração na pandemia

O jogador do Flamengo, Gabigol, pode ter que pagar 100 salários mínimos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A multa foi proposta pelo Ministério Público de São Paulo e será analisada pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim) do Foro Central da cidade paulista.

Gabigoo foi flagrado na madrugada do último domingo (14), furando o isolamento social em um cassino clandestino, em São Paulo. No local, o funkeiro MC Gui também foi detido desrespeitando os protocolos de segurança para conter o avanço da pandemia no Brasil.

De acordo com o Sistema Globo, caso o juiz defira o pedido do MP, o processo contra o jogador por crime contra a saúde pública poderá ser extinto. A assessoria de Gabigol ainda não comentou sobre o assunto.