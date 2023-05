Rafael Zulu diz que está há anos sem falar com irmã grávida de Vitão

"Não tenho relação próxima com a Suelen há muito tempo. O desejo que tenho é que ela tenha uma gestação incrível, linda, que ela curta, e eu desejo pra ela e pro pai as melhores coisas do mundo”, disse o também empresário em entrevista a Quem. Zulu é pai de Luiza, de 16 anos, e Kalu, de 1 ano e 6 meses.

O ator Rafael Zulu revelou que está há mais de 3 anos sem falar com a irmã Suelen Gervasio, que espera uma filha do cantor Vitão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.