A maior parte da fortuna de Philip ficou para Elizabeth. Os netos também receberão suas partes, mas o valor não foi especificado. Para os filhos, o príncipe Charles e seus irmãos, Anne, Edward e Andrew, Philip deixou livros, como uma memória afetiva, sendo avisados que podem pega "o que quiserem" dos 13 mil livros da coleção particular dele e se encontram na biblioteca do Palácio de Buckingham.

Segundo o tabloide britânico The Sun, o marido da rainha Elizabeth II deixou parte da sua fortuna avaliada em cerca de 30 milhões de libras esterlinas (R$ 224 milhões) para o seu secretário particular, brigadeiro Archie Miller Bakewell, seu pajem William Henderson e o criado pessoal Stephen Niedojadlo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.