Príncipe Harry mostra foto rara do filho na praia com Meghan

Mais cenas do documentário “The Me You Can’t See”, criado pelo príncipe Harry com apresentadora Oprah Winfrey, foram divulgadas e dessa vez mostram um momento raro da vida pessoal do monarca que abdicou de seu papel na realeza britânica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.