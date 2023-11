Prefeito do Rio diz que Taylor Swift cancelou show porque ‘não está bem’

Show da Taylor Swift adiado para segunda pic.twitter.com/opBtp4zrbK — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 18, 2023

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou em um vídeo publicado neste sábado (18) que Taylor Swift “não está bem” devido à morte da fã no seu primeiro show na cidade ontem, e que esse seria um dos motivos do adiamento do show. No Instagram, Taylor publicou um recado escrito à mão no qual afirmou que o show seria cancelado devido ao extremo calor, para que sua equipe e fãs fiquem em segurança.

“Acabei de receber um informe dos responsáveis pelo show da Taylor Swift, que tem dois fatores que o show seja adiado de hoje pra segunda-feira. O primeiro é que a artista parece que não tá bem, diante do ocorrido de ontem. E de fato, a temperatura tá muito alta, com muitos atendimentos médicos…”, afirmou Paes.

Morte de fã

A cantora já havia lamentando a morte da fã, Ana Clara Benevides, de 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória após começar a ouvir a segunda música no show de estreia da turnê The Eras Tour no Brasil, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17. No local, foi registrada uma sensação térmica de 60 ºC e a Tickets For Fun não havia permitido a entrada de garrafas de água.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastada eu estou com isso. Há muito pouca informação. Eu tenho outra coisa além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais”, escreveu. Taylor disse que não falará sobre o assunto no palco nas próximas apresentações “me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso”.

Datas de shows de Taylor Swift no Brasil

17 de novembro: Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro

18 de novembro: Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro [ADIADO para o dia 20 de novembro]

19 de novembro: Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro



24 de novembro: Allianz Parque, em São Paulo

25 de novembro: Allianz Parque, em São Paulo

26 de novembro: Allianz Parque, em São Paulo