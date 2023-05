Piloto da F1 Lando Norris é flagrado em carro com namorada de jogador do Chelsea

eu não aceito o joão félix sendo corno pro lando norris, pqp já deu desse homem terminar com essa mulher pic.twitter.com/cTTUzOV6ZM — marina⭑ (@mvh8xx) May 21, 2023

O piloto da Fórmula 1, Lando Norris foi flagrado em um carro com Margarida Corceiro, namorada do jogador do Chelsea, João Félix. Os dois estavam passeando em Monaco, onde acontece o Grand Prix.

O piloto está solteiro desde setembro do namoro com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira. Há rumores de que a atriz terminou o relacionamento de 4 anos com o jogador, mas nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.

O casal vive um relacionamento ioiô desde 2019. Os dois já enfrentaram diversos rumores de traição por parte da atriz que sempre negou.

