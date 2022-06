Perlla se casa com empresário milionário de 23 anos

Perlla, 33 anos, se casou com o empresário Patrick Abrahão, 23, nesta quarta-feira (8), em um hotel luxuoso no Rio de Janeiro, em uma cerimônia religiosa para 50 convidados.

(Foto: Daniel Pinheiro/Divulgação)

O pai do noivo, o apóstolo Inovélio Abrahão, foi quem celebrou a cerimônia. Os noivos optaram por realizar a festa em julho, em Dubai, onde o casal mantém negócios.

Perlla entrou ao som da marcha nupcial, usando um vestido da estilista Lu Rodrigues com cauda semi-sereia e mangas longas transparentes com rendas. As filhas de Perlla Pérola, de 10 anos e Pietra, de 9, foram daminhas de honra e levaram as alianças dos noivos, da marca Bvlgari, avaliadas em R$ 132 mil, em ouro amarelo 18K com espiral cravejada e pavê de diamantes nas bordas.

(Foto: Daniel Pinheiro/Divulgação)

Os dois estão juntos desde maio de 2021 e se conheceram após Perlla se interessar por investimentos em criptomoedas e buscar o trabalho de Patrick através de um amigo em comum. Um clima rolou e logo a paquera virou namoro, evoluindo rapidamente para o noivado e casamento.

Milionário aos 23 anos, Patrick revelou em conversa com seguidores como conseguiu acumular a fortuna sendo tão novo. "Estudo mercado financeiro há muito tempo e comecei a investir quando eu tinha 12 anos. Já tive lava-jato, fui dono de ótica, aprendi a ser ourives. Investi em fundos imobiliários e em ações de diversas áreas como mineração. Hoje sou 100% cripto". "Nossa empresa faz hoje gestão de criptos ativos. A verdade também é que errei muito até me tornar quem me tornei hoje".