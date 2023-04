Paula manda indireta sobre término de Key e Gustavo

Na casa do Reencontro, Paula chegou a revelar a Gabriel, Nicácio e Larissa que em um encontro que teve com Gustavo fora da casa, ele chegou a insinuar que não iria levar o relacionamento com Key adiante.

Ao Gshow ela se defendeu dos ataques dos fãs do agora ex-casal. "Eu não sou mentirosa, não sou invejosa, não torço pela infelicidade de ninguém. Fui atacada diversas vezes por acreditar na minha intuição e por ter opinião formada sobre muitas coisas. Resumindo, esse tweet é só mais uma prova daquilo que eu devo fazer sempre… Acreditar no que eu vejo e sinto”, justificou.

