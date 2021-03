Pai de Mari Palma morre após ficar uma semana internado na UTI

Luiz Palma, pai da jornalista da CNN Brasil Mari Palma, morreu neste sábado (13), após uma semana na UTI. Ele foi diagnosticado com um câncer em estágio avançado há cerca de dois meses.

A jornalista fez um post emocionante em despedida ao pai.

"O post que eu nunca imaginei ter que fazer. Há pouco mais de dois meses, a gente descobriu que meu pai estava com um câncer já avançado e logo começou a tratar. Um processo muito doloroso e difícil, que ele lidou com a leveza de sempre. Mas hoje, depois de uma semana de UTI, ele precisou descansar", escreveu Mari no Instagram.

"Pai, como eu falei no teu ouvido: pode descansar. Eu vou ficar bem aqui, com o teu radinho de pilha. Você continua vivo em cada pedacinho de mim. você está em todo lugar que eu vou, em tudo que eu faço. E eu te amo do jeito mais bonito que uma filha pode amar um pai. Obrigada por tudo. Seguimos juntos, meu amor, sempre de mãos dadas por toda a eternidade", finalizou.