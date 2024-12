Neymar processa Luana Piovani por difamação e pede R$ 50 mil

Em resposta, o jogador rebateu, pedindo que ela "tirasse seu nome da boca". O embate se intensificou, com a atriz reforçando críticas à postura do craque e questionando seu caráter.

Conforme o documento obtido por Leo Dias, a defesa de Neymar alegou que as publicações, feitas em maio e junho de 2024, feriram sua reputação e dignidade, sendo divulgadas amplamente na internet. O atacante, que tem uma filha com Bruna Biancardi, pede a condenação de Luana pelos crimes de difamação e injúria, além da indenização de R$ 50 mil.

