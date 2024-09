Neymar e Bruna Biancardi curtem jantar em família com Mavie na Arábia Saudita

Na semana passada, Bruna contou que ela e Neymar não fazem demonstrações públicas de afeto no país devido à cultura do local. "Pelo que sabemos - eu também não sou nenhuma expert, afinal a cultura é deles -, algumas pessoas andam de mãos dadas, algumas não. Então, acredito que possa. A gente fica meio perdido às vezes, se dá a mão ou não. Às vezes a gente dá, às vezes a gente não dá. Depende do lugar que estamos. Não pode demonstração de carinho ou afeto pelo que sabemos... Então, a gente evita. Não nos beijamos em público, andamos no máximo de mãos dadas", afirmou.

Neymar e Bruna Biancardi apareceram com a filha Mavie curtindo um jantar em família no Bujairi Terrace, na capital Riad, na Arábia Saudita.

