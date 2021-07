Neymar curte noitada com ex-namorada de Arthur Picoli do BBB21

Lembra que Neymar começou a seguir a alguns meses Hemily Bellon, ex-namorada do ex-bbb Arthur Aguiar? Pois bem, os dois saíram do virtual e curtiram o fim de semana juntinhos.

De acordo com o ‘Notícias da TV’, no sábado (10) Hemilly publicou stories no Maracanã, onde o Brasil enfrentava a Argentina pela final da Copa América.

Dois dias depois, a jovem publicou um stories visível apenas para os amigos em que aparece bebendo com Neymar.

Vale lembrar que o colunista Leo Dias revelou que Neymar estava acompanhado de uma mulher quando se reencontrou sem querer com Bruna Marquezine. Ao que tudo indica a tal mulher seria Hemilly.

A jovem ganhou vários seguidores nas redes sociais, inclusive Neymar, após ser comparada com Carla Diaz. A atriz teve um affair com Arthur no reality.