Namorado milionário de Marina Ruy Barbosa já namorou ex-bbb; conheça

Nascido em São Paulo e descendente de libaneses, Abdul é herdeiro e sócio da Marabraz, onde ainda trabalha como diretor financeiro. Ele também é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, e das lojas Mappin.

Mesmo com o namoro público, Abdul é muito discreto em sua vida pessoal e praticamente não aparece em nenhum assunto que não seja profissional. Curiosamente, as fotos em que ele aparecia ao lado de Jaque Khury desapareceram da internet, restando apenas uma, que foi "ressuscitada" de revistas.

