Namorada de ex-presidente da CBF se declara em foto: ‘meu love’

“Meu love”, escreveu a apresentadora. As imagens foram clicadas em um spa em Búzios, no Rio de Janeiro.

O ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, chamou atenção ao publicar uma foto decotadíssima ao lado do namorado, em um post no Instagram com direito a declaração.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.