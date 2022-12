Movimentação na sede do Santos preocupa fãs de Pelé

Uma movimentação atípica no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, sede do Santos, em São Paulo, deixou fãs de Pelé preocupados nesta sexta-feira (23), após a divulgação de um boletim que informou piora no estado de saúde do rei do futebol, que está internado desde o fim de novembro.

Em imagens que circulam pela internet, é possível ver que está sendo montada uma estrutura grande com barras de ferro no campo de futebol.

Uma estrutura foi montada na Vila Belmiro com homenagens ao rei Pelé. pic.twitter.com/ONAPLUtx3D — CAPTT (@_CAPTT) December 23, 2022

A situação vem levantando rumores de morte do maior jogador de futebol de todos os tempos e ídolo do futebol brasileiro. No entanto, até agora nada foi confirmado. Em meio aos rumores, a filha de Pelé, Kely Nascimento, não se pronunciou mas publicou uma homenagem de Neymar ao jogador, afirmando que assistiram ao gesto "com emoção e alegria". A piora no quadro de Pelé foi divulgada na última quarta-feira, 21, com piora nas funções renal e cardíaca, além do avanço do câncer. Neste mês, a equipe médica informou que ele não responde mais à quimioterapia e agora recebe apenas cuidados paliativos.