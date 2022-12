Filho de Pelé rebate críticas por não estar com o pai: "não sou médico"

Edinho, um dos filhos de Pelé, rebateu as críticas por não estar próximo do pai enquanto ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Aos 82 anos, o maior ídolo do futebol brasileiro está internado desde o fim de novembro e teve uma piora no quadro de saúde, com comprometimento das funções renal e cardíaca. Com o avanço do câncer, ele não responde mais à quimioterapia e tem apenas cuidados paliativos.

Edinho é técnico do Londrina e afirma que está acompanhando o quadro do pai através das irmãs. Minhas duas irmãs mais velhas estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Então, isso nos conforta. É o nosso elo de comunicação, de contato. Através delas, eu e meus irmãos que estão nos Estados Unidos, a gente consegue estar próximos dele de alguma maneira.", afirmou.

Ele afirma que neste momento não pode estar com o pai devido ao seu trabalho: “Eu gostaria de estar presente, mas estou comprometido aqui, na minha missão aqui também. Não sou médico, então não poderia estar ajudando muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também”, disse.

Edinho afirmou que não se afeta com as críticas de que ele não se dedica ao pai. “Estou em paz com isso, mas sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para o canto refletir e orar. É uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente”, garantiu.