Motorista que atropelou Kayky Brito não quer fama e revela que recusou R$ 500 mil em publi

Diones Coelho da Silva, o motorista de app que atropelou o ator Kayky Brito, se pronunciou sobre as críticas por ter o perfil do Instagram verificado. O homem estava sendo acusado de querer “ganhar fama” em torno da situação.

O motorista rebateu e disse que recusou mais de R$ 500 mil em publicidade. "Vim aqui passar alguns esclarecimentos. Tenho recebido alguns comentários relacionados ao selo do Instagram, que agora estou verificado, essas coisas. Mas o motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando 'fakes' do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação [...]. Eu fiz isso para as pessoas identificaram qual é realmente o meu perfil", justificou.

"Meu coração não está em dinheiro, não é isso que me move, não é isso que vim buscar aqui. Eu já rejeitei mais de R$ 500 mil esses dias, de propostas de colocar link nos stories, de publicação de jogos, de apostas", revelou.

Diones diz que seu propósito nas redes sociais é levar a palavra de Jesus. “O meu propósito aqui não é pedir dinheiro ou pix, é falar do amor de Jesus e dar uma palavra a quem precisa”, completou.

"Meu coração não está em dinheiro, não é isso que me move, não é isso que vim buscar aqui. Eu já rejeitei mais de R$ 500 mil esses dias, de propostas de colocar link nos stories, de publicação de jogos, de apostas", revelou.

Vaquinha

O motorista arrecadou R$ 177 mil com um vaquinha virtual para cobrir os gastos com seu carro, que ficou danificado devido ao acidente. Parte do valor ele fez doações de cestas básicas.