Sthefany Brito fala pela 1ª vez sobre motorista que atropelou Kayky

"Reiteramos o que já falamos por telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele. Seremos eternamente gratos", postou ela.

Na nota publicada no Instagram da atriz e assinada no nome da família, o motorista é chamado de ‘verdadeiro anjo’. A família agradeceu a ele por todo o apoio que prestou ao ator desde o acidente, e também ressaltou que o fato de ele ter prestado socorro imediato salvou a vida do artista.

