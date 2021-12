Morre Carlos Marín, cantor dos Il Divo, aos 53 anos

Carlos Marín cantor do grupo Il Divo morreu aos 53 anos, em um hospital em Manchester. A notícia foi dada pelo grupo em uma postagem no Twitter.

“É com o coração pesado que informamos que o nosso amigo e parceiro Carlos Marín morreu. A sua falta será sentida pelos seus amigos, família e fãs. Nunca haverá outra voz ou espírito como o de Carlos”, dizia o comunicado.

O cantor espanhol estava entubado e em coma induzido após testar positivo para covid-19 ainda no mês de dezembro.

O grupo nasceu em 2004 e é formado também pelo suíço Urs Bühler, o americano David Miller, o francês Sébastien Izambard.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6