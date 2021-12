Mel Maia vaza vídeo íntimo de ator mirim Drico Alves

O ex-ator mirim Drico Alves, de 19 anos, teve uma cena íntima publicada sem querer pela atriz Mel Maia, de 17 anos, nas redes sociais. Os dois são melhores amigos e Mel Maia se filmando ao lado de alguns garotos no espelho de um banheiro, quando a câmera flagrou o momento em que Drico urinava. No vídeo curto, é possível ver o pênis do rapaz. Rapidamente o nome dos atores entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. Drico estreou como ator mirim em 2013 na Globo e está escalado para o remake de "Pantanal".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.