Mel Maia comenta sobre planos com MC Daniel: ‘o sonho dele é ser pai’

A atriz também falou sobre a exposição do namoro. A gente esperou para falar em público porque é muita exposição, são muitas energias em cima do relacionamento. Esperamos aquilo que estávamos querendo construir ficar firme para depois lançar”, relembrou.

Vale lembrar que Mel Maia colocou DIU (contraceptivo com formato da letra T, que é inserido no útero para evitar uma gravidez indesejada) após uma previsão de Lene Sensitiva onde afirmou que a atriz ficaria grávida em 2023.

"Não quero agora, com 18 anos. Ainda tenho muita coisa para fazer pela carreira e para correr atrás para mim e para minha família. Desde nova trabalho bastante e tenho que trabalhar mais. Não seria o momento. Claro que penso em construir família com ele, sou apaixonada. O sonho dele é ser pai. Acho que está muito cedo para pensar nisso, e ele concorda. Quando tiver que ser, vai ser. Mas tomara que seja quando eu estiver mais velha”, contou Mel Maia a colunista Patrícia Kogut.

