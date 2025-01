Me mimei! Virginia Fonseca exibe nova bolsa no valor de R$ 1,3 milhão

Em dezembro do ano passado, Virginia chamou atenção ao exibir sua bolsa Hermès Kelly Picnic 35 Handbag, avaliada em mais de R$ 300 mil, e viralizou com o áudio "me mimei" nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.