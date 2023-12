Marido de Sasha, João Lucas abandona gospel e lança clipe com cenas inéditas de casamento

João Figueiredo agora é João Lucas. O marido de Sasha Meneghel, lançou neste 1º de dezembro um novo clipe com mudança de nome artístico e do estilo musical, com a faixa “Meu Bem”.

As imagens trazem cenas inéditas do seu casamento com a herdeira de Xuxa — desde o romântico pedido, até detalhes do casamento intimista com o mar ao fundo, em Angra dos Reis.

‘Bem Bem’ foi inspirada no seu relacionamento com Sasha em 2021, e dada como presente de aniversário da modelo quando ela completou 24 anos. "Foi uma música escrita com o coração, a princípio sem nenhuma pretensão de gravar, apenas um presente de aniversário mesmo", lembra ele. "Mas, por incentivo de Sasha, decidi lançar. Meu Bem retoma minha carreira como cantor e compositor”, explicou João.

O cantor que antes investia no gospel, agora passa a mirar no pop.