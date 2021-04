Marido de Paulo Gustavo se pronuncia sobre boatos de morte do humorista

.Cuidem-se!! Esse vírus é muito perigoso, não me canso de repetir isso, evite ao máximo que ele chegue em suas casas!!! Usem máscaras, evitem aglomerações, o momento é reclusão até a imunização avançar e as coisas acalmarem.”, escreveu.

Aproveito também pra agradecer toda a equipe fantástica de cuidados: medicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, serviços gerais... todos muito positivos, cuidadosos, carinhosos... isso faz toda a diferença pro paciente, com certeza, salva vidas e almas aflitas! .Acalentem seus corações, eu estou com o meu acalentado por um dia positivo nessa jornada que só quem vive sabe como é.

Ele continuou: “Aproveito pra mandar também meu carinho e minha energia positiva a todos os que estão passando por essa situação, seja consigo mesmo ou com familiares! Manter a energia positiva é muito importante pra recuperação! O desespero só aflinge e atrasa o tratamento. Sigamos confiantes na medicina e no conhecimento que essa doença tem nos trazido.

