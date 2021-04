Marido de Paulo Gustavo desabafa após piora no quadro de saúde

Thales Bretas desabafou nas redes sociais ao divulgar o estado de saúde do marido, Paulo Gustavo, que piorou e agora está respirando com a ajuda do ECMO que funciona como um pulmão artificial.

“Estou vivendo dias difíceis... optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira”, escreveu ao postar uma foto do humorista com os dois filhos.

O médico dermatologista ganhou mensagens de apoio de famosos e anônimos.