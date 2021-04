Respirando com pulmão artificial, Paulo Gustavo ganha corrente de oração

Esse negócio do Paulo Gustavo realmente mexeu comigo!! Estou em oração pra tudo ficar bem. A ECMO é um processo muito invasivo, é “tirar o sangue do corpo e colocar de volta”, delicado, mas pode salvar a vida dele, sigo orando e pedindo os mesmos a galera que me segue aqui.

“Esse negócio do Paulo Gustavo realmente mexeu comigo!! Estou em oração pra tudo ficar bem. A ECMO é um processo muito invasivo, é “tirar o sangue do corpo e colocar de volta”, delicado, mas pode salvar a vida dele, sigo orando e pedindo os mesmos a galera que me segue aqui”, escreveu o humorista Victor Sarro.

Fãs e amigos de Paulo Gustavo estão fazendo uma corrente de oração para que o ator consiga se recuperar. Nesta sexta-feira (2) foi informado que o humorista, internado com covid desde o dia 13 de março, teve uma piora no quadro de saúde.

